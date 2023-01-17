Каржанов (Коржавый) Иван (Георгиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каржанов (Коржавый) Иван (Георгиев)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1895

Отец: Коржавый Георгий Иванов

Мать: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Коржавая Анисия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Коржавый Илья Иванов

Мать ребёнка: Коржавая Анисия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
2-й пулеметный запасный полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавая Анисия Павлова

Смерть
Неизвестно
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