Каржанов (Коржавый) Иван (Георгиев)
Место рождения
Дата рождения13.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1895
Отец: Коржавый Георгий Иванов
Мать: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Коржавая Анисия Павлова
Рождение ребёнка
14.07.1916
Сын: Коржавый Илья Иванов
Мать ребёнка: Коржавая Анисия Павлова
Военная служба
1916
2-й пулеметный запасный полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржавая Анисия Павлова
Смерть
Неизвестно