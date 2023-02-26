Коржавая Анисия Павлова
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)
Рождение ребёнка
14.07.1916
Сын: Коржавый Илья Иванов
Отец ребёнка: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно