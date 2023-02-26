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Коржавая Анисия Павлова

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Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: ?

Мать: ?

д.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Коржавый Илья Иванов

Отец ребёнка: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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