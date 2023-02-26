Коржавый Пётр Егоров
Место рожденияд.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.09.1912
Дата смерти07.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Отец: Коржавый Георгий Иванов
Мать: Коржавая Ирина Матвеева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1913
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори