Коржавый Пётр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржавый Пётр Егоров

Коржавый Пётр Егоров

avatar

Место рождения

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

07.06.1913

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Коржавый Георгий Иванов

Мать: Коржавая Ирина Матвеева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1913
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close