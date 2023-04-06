Булохова Александра Михеева
Место рождения
Дата рождения19.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1832
Отец: Гаврильченков Михей (Григорьев)
Мать: Агрипина Моисеева
Рождение ребёнка
24.11.1853
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
10.09.1855
Сын: Булохов Корнилий (Корней) Анисимов
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1858
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
30.01.1860
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
08.07.1861
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
14.03.1864
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Борисенкова Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев
Смерть
Неизвестно