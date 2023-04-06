Булохова Александра Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулохова Александра Михеева

Булохова Александра Михеева

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1832

Отец: Гаврильченков Михей (Григорьев)

Мать: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1853

Сын: Булохов Николай Анисимов

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1855

Сын: Булохов Корнилий (Корней) Анисимов

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Булохов Арсений Анисимов

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Булохов Иоанн Анисимов

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1861

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1864

Сын: Булохов Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Борисенкова Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Булохов Анисим Ермолаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close