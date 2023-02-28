Гаврильченков Михей (Григорьев)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Гаврильченков Гаврила Михайлов
Мать: Агрипина Самсонова
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Яков Михеев
Мать ребёнка: Агрипина Моисеева
Бракосочетание
27.01.1825
Жена: Агрипина Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Михеев
Мать ребёнка: Агрипина Моисеева
Рождение ребёнка
19.04.1832
Дочь: Булохова Александра Михеева
Мать ребёнка: Агрипина Моисеева
Рождение ребёнка
04.05.1840
Сын: Иов (по крёстному)
Мать ребёнка: Агрипина Моисеева
Рождение ребёнка
06.12.1942
Сын: Потап (по крёстному)
Мать ребёнка: Агрипина Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Моисеева
Смерть
Неизвестно