Гаврильченков Михей (Григорьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильченков Михей (Григорьев)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гаврильченков Гаврила Михайлов

Мать: Агрипина Самсонова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Яков Михеев

Мать ребёнка: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1825

Жена: Агрипина Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Михеев

Мать ребёнка: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1832

Дочь: Булохова Александра Михеева

Мать ребёнка: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1840

Сын: Иов (по крёстному)

Мать ребёнка: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1942

Сын: Потап (по крёстному)

Мать ребёнка: Агрипина Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Моисеева

Смерть
Неизвестно
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