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Борисенков Никанор Иванов

Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890

Отец: Борисенков Иван Стефанов

Мать: Борисенкова (Булохова) Евдокия Анисимова

Бракосочетание
11.11.1913

Жена: Борисенкова Матрона Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Борисенков Яков Никаноров

Мать ребёнка: Борисенкова Матрона Павлова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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