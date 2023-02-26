Борисенков Никанор Иванов
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890
Бракосочетание
11.11.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Борисенков Яков Никаноров
Мать ребёнка: Борисенкова Матрона Павлова
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно