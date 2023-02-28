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Борисенкова Матрона Павлова

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Место рождения

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Павел Дмитриев

Мать: Пелагея Яковлева

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1913

Муж: Борисенков Никанор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Борисенков Яков Никаноров

Отец ребёнка: Борисенков Никанор Иванов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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