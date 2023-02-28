Борисенкова Матрона Павлова
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Павел Дмитриев
Мать: Пелагея Яковлева
Бракосочетание
11.11.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Борисенков Яков Никаноров
Отец ребёнка: Борисенков Никанор Иванов
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно