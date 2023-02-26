Павел Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Борисенкова Матрона Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
16.12.1904
Сын: Стефан Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
04.10.1912
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно