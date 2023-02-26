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Павел Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Борисенкова Матрона Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Стефан Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
04.10.1912

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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