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Пелагея Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Борисенкова Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Стефан Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
04.10.1912

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Медведки, Лоинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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