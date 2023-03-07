Мария Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
06.02.1900
Бракосочетание
06.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Фёкла Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1910
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1915
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно