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Мария Иванова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Борисенков Иван Стефанов

Мать: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Губкин Тимофей Иванов

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Губкин Тимофей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Фёкла Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Губкин Митрофан Тимофеев

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Губкин Демид Тимофеев

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Губкин Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно
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