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Губкин Тимофей Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Мария Иванова

Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Фёкла Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Губкин Митрофан Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Губкин Демид Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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