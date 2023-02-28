Губкин Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Мария Иванова
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Фёкла Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1910
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1915
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно