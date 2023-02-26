Васса Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Рождение ребёнка
1831

Сын: Арсений Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Бракосочетание
28.07.1847

Муж: Стефан (Гаврилов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1848

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1852

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Борисенков Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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