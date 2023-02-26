Васса Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Арсений Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Бракосочетание
28.07.1847
Муж: Стефан (Гаврилов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1848
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
19.01.1852
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
20.06.1853
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно