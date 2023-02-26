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Параскева Григорьева

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

08.10.1883

Дата смерти

10.09.1887

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: Лопутнев Григорий Антонов

Мать: Елизавета Авраамова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
10.09.1887
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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