Параскева Григорьева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения08.10.1883
Дата смерти10.09.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Отец: Лопутнев Григорий Антонов
Мать: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
10.09.1887
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..