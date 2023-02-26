Пётр Григорьев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения01.05.1881
Дата смерти10.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1881
Отец: Лопутнев Григорий Антонов
Мать: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
10.05.1883
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..