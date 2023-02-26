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Лопутнев Антон Гаврилов

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

18.01.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1808

Отец: Лопатнёв Гавриил Яковлев

Мать: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
04.02.1830

Жена: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836

Сын: Лопутнев Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.07.1838

Дочь: Лазарева Анна Антонова

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1841

Сын: Устин Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.11.1844

Сын: Лопутнев Григорий Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.10.1847

Сын: Лопутнев Аверкий Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.07.1849

Сын: Лопутнев Михаил Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агапия Антонова

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

Рождение ребёнка
11.02.1852

Дочь: Агафия Антонова

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.02.1855

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Лопутнев Прохор Антонов

Мать ребёнка: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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