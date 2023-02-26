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Устин Антонов

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1841

Дата смерти

13.11.1891

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

До 1817 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.09.1859

Жена: Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1871
Поречской уездной команды рядовой
Смерть
13.11.1891
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Военная служба
1891
отставной унтер-офицер
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