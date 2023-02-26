Устин Антонов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1841
Дата смерти13.11.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.09.1859
Жена: Ирина Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1871
Поречской уездной команды рядовой
Смерть
13.11.1891
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Военная служба
1891
отставной унтер-офицер