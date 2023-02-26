Агапия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти22.04.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
07.09.1871
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
18.08.1873
Дочь: Фёкла Федосиева
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Косьма Федосиев
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
30.09.1877
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
28.02.1879
Дочь: Тарасова Евдокия Федосиева
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
04.04.1883
Дочь: Коноводова Федора Федосиева
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
09.12.1884
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
29.03.1887
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
17.10.1888
Сын: Платонов Дмитрий Федосеевич
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
18.08.1890
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Федосиева
Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1910
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище