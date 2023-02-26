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Агапия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Платонов Аким Федосов

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1873

Дочь: Фёкла Федосиева

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Косьма Федосиев

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1877

Сын: Платонов Роман Федосов

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1879

Дочь: Тарасова Евдокия Федосиева

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Копылов Алексей Федосов

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1883

Дочь: Коноводова Федора Федосиева

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Платонов Даниил Федосов

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1887

Сын: Платонов Георгий Федосов

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1888

Сын: Платонов Дмитрий Федосеевич

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1890

Сын: Платонов Андрей Федосиев

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Федосиева

Отец ребёнка: Платонов Федосий Платонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Федосий Платонов

Смерть
22.04.1910
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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