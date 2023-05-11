Платонов Андрей Федосиев
Место рождения
Дата рождения18.08.1890
Дата смерти13.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1890
Отец: Платонов Федосий Платонов
Мать: Агапия Антонова
Бракосочетание
18.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1911
Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
14.10.1914
Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева
Смерть
13.04.1916
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
11.07.1916
Сын: Платонов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище