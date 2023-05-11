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Платонов Андрей Федосиев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1890

Дата смерти

13.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1890

Отец: Платонов Федосий Платонов

Мать: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Платонова Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1911

Сын: Платонов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Платонов Ефимий Андреев

Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.04.1916
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
11.07.1916

Сын: Платонов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Платонова Мария Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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