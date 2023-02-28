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Платонов Федосий Платонов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

01.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Платонов Аким Федосов

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1873

Дочь: Фёкла Федосиева

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Косьма Федосиев

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1877

Сын: Платонов Роман Федосов

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1879

Дочь: Тарасова Евдокия Федосиева

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Копылов Алексей Федосов

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1883

Дочь: Коноводова Федора Федосиева

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Платонов Даниил Федосов

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1887

Сын: Платонов Георгий Федосов

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1888

Сын: Платонов Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1890

Сын: Платонов Андрей Федосиев

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Федосиева

Мать ребёнка: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Антонова

Смерть
01.09.1894
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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