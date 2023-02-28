Платонов Федосий Платонов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти01.09.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1871
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
18.08.1873
Дочь: Фёкла Федосиева
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Косьма Федосиев
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
30.09.1877
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
28.02.1879
Дочь: Тарасова Евдокия Федосиева
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
04.04.1883
Дочь: Коноводова Федора Федосиева
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
09.12.1884
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
29.03.1887
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
17.10.1888
Сын: Платонов Дмитрий Федосеевич
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
18.08.1890
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Федосиева
Мать ребёнка: Агапия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Антонова
Смерть
01.09.1894