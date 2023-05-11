Копылов Алексей Федосов
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти09.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Платонов Федосий Платонов
Мать: Агапия Антонова
Бракосочетание
31.10.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1905
Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)
Рождение ребёнка
17.04.1907
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)
Рождение ребёнка
08.08.1909
Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)
Смерть
09.12.1910
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Копылов Афанасий Алексеев
Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище