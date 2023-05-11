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Копылов Алексей Федосов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

09.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Платонов Федосий Платонов

Мать: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Копылова Параскева (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Копылов Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1907

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Копылов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.12.1910
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Копылов Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Копылова Параскева (Дометиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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