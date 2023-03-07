Копылова Параскева (Дометиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Параскева (Дометиева)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1899

Муж: Копылов Алексей Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Копылов Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1907

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Копылов Яков Алексеев

Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Копылов Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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