Копылова Параскева (Дометиева)
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1905
Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов
Рождение ребёнка
17.04.1907
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов
Рождение ребёнка
08.08.1909
Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Копылов Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Копылов Алексей Федосов
Смерть
Неизвестно