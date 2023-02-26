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(Платонова) Марфа Федосиева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1893

Отец: Платонов Федосий Платонов

Мать: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1914

Муж: Тимофей Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1915

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Сергеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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