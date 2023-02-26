(Платонова) Марфа Федосиева
Место рождения
Дата рождения28.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1893
Отец: Платонов Федосий Платонов
Мать: Агапия Антонова
Бракосочетание
13.01.1914
Муж: Тимофей Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1915
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Сергеев
Смерть
Неизвестно