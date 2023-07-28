Коноводова Федора Федосиева
Место рождения
Дата рождения04.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1883
Отец: Платонов Федосий Платонов
Мать: Агапия Антонова
Бракосочетание
05.11.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Коноводов Иван Артемиев
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно