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Коноводова Федора Федосиева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1883

Отец: Платонов Федосий Платонов

Мать: Агапия Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Коноводов Иван Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Коноводов Иван Артемиев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно