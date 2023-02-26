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Лазарева Анна Антонова

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

23.07.1838

Дата смерти

18.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1838

Отец: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
23.10.1855

Муж: Лазарев Иван 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1858

Сын: Лазарев Иван Иванов

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1861

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1916
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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