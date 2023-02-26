Лазарева Анна Антонова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения23.07.1838
Дата смерти18.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1838
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
23.10.1855
Муж: Лазарев Иван 1-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1858
Сын: Лазарев Иван Иванов
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1861
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1916
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной