Лопатнёв Гавриил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатнёв Гавриил Яковлев

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Яков Павлов

Мать: ?

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.05.1803

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.01.1808

Сын: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать ребёнка: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.12.1809

Сын: Лопутнев Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Лопатнёв Ананий Гаврилов

Мать ребёнка: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Лопатнёв Игнат Гаврилов

Мать ребёнка: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
До 1845
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