Лопатнёв Гавриил Яковлев
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Яков Павлов
Мать: ?
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.05.1803
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.01.1808
Мать ребёнка: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.12.1809
Мать ребёнка: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1813
Мать ребёнка: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
До 1845