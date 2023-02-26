Лопатнёв Ананий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатнёв Ананий Гаврилов

Лопатнёв Ананий Гаврилов

avatar

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Лопатнёв Гавриил Яковлев

Мать: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1831

Сын: Животков Семён Ананьев

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.01.1834

Дочь: Мария Ананьева

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Евмений Ананиев

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Ксения Ананиева

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.10.1839

Дочь: Параскева Ананиева

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1842

Сын: Прохоров Прохор Ананьев

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845

Дочь: Анастасия 2-я

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845

Дочь: Анастасия 1-я

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.04.1849

Сын: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.02.1852

Сын: Лопатнев Конон Ананьев

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1855

Дочь: Надежда Ананиева

Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close