Лопатнёв Ананий Гаврилов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
До 1812
Отец: Лопатнёв Гавриил Яковлев
Мать: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1831
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.01.1834
Дочь: Мария Ананьева
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Евмений Ананиев
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Ксения Ананиева
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.10.1839
Дочь: Параскева Ананиева
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1842
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845
Дочь: Анастасия 2-я
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845
Дочь: Анастасия 1-я
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.02.1852
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1855
Дочь: Надежда Ананиева
Мать ребёнка: Лопатнёва Варвара Тимофеева
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно