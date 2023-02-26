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Прохоров Прохор Ананьев

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

27.07.1842

Дата смерти

02.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1842

Отец: Лопатнёв Ананий Гаврилов

Мать: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
16.10.1860

Жена: Прохорова Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1864

Сын: Лопатнев Ефимий Прохоров

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.09.1871

Сын: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Стефанида Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: Пелагея Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1876
по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Прохоров Никита Прохоров

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Быкова Мария Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.09.1884

Сын: Прохоров Григорий Прохоров

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
02.04.1903
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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