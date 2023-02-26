Прохоров Прохор Ананьев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения27.07.1842
Дата смерти02.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1842
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
16.10.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1864
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.09.1871
Сын: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Стефанида Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1875
Дочь: Пелагея Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1876
по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
02.04.1880
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Быкова Мария Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.09.1884
Сын: Прохоров Григорий Прохоров
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
02.04.1903
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..