(Прохорова) Пелагея Прохорова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения04.10.1875
Дата смерти24.07.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1875
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.07.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище