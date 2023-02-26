(Прохорова) Пелагея Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохорова) Пелагея Прохорова

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

04.10.1875

Дата смерти

24.07.1881

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1875

Отец: Прохоров Прохор Ананьев

Мать: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.07.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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