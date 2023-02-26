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Прохорова Параскева Иванова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Прохоров Прохор Ананьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1864

Сын: Лопатнев Ефимий Прохоров

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.09.1871

Сын: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Стефанида Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Прохоров Никита Прохоров

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Быкова Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.09.1884

Сын: Прохоров Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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