Прохорова Параскева Иванова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1864
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.09.1871
Сын: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Стефанида Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
Рождение ребёнка
04.10.1875
Дочь: Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.04.1880
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Быкова Мария Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.09.1884
Сын: Прохоров Григорий Прохоров
Отец ребёнка: Прохоров Прохор Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно