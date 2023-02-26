Прохоров Никита Прохоров
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения02.04.1880
Дата смерти06.07.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
06.07.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище