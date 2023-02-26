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Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

02.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1871

Отец: Прохоров Прохор Ананьев

Мать: Прохорова Параскева Иванова

Бракосочетание
29.04.1890

Жена: Осипова Мария Артемова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Осипов Фёдор ст

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: (Осипова) Елена Иосифова

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Осипов Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: (Осипова) Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Осипов Александр ст.

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: (Осипова) Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Осипов Александр Иосифов

Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова

Смерть
Неизвестно

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