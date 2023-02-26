Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения02.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1871
Бракосочетание
29.04.1890
Жена: Осипова Мария Артемова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Осипов Фёдор ст
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: (Осипова) Елена Иосифова
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Осипов Фёдор Иосифов
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: (Осипова) Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
30.08.1904
Сын: Осипов Александр ст.
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: (Осипова) Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Рождение ребёнка
07.04.1911
Мать ребёнка: Осипова Мария Артемова
Смерть
Неизвестно