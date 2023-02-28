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Осипова Мария Артемова

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сухорученков Артемий Прохоров

Мать: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.04.1890

Муж: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Осипов Фёдор ст

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Елена Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Осипов Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: Анастасия Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Осипов Александр ст.

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Осипов Александр Иосифов

Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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