Осипова Мария Артемова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сухорученков Артемий Прохоров
Мать: Ульяния Петрова
Бракосочетание
29.04.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Осипов Фёдор ст
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Елена Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Осипов Фёдор Иосифов
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: Анастасия Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.08.1904
Сын: Осипов Александр ст.
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.04.1911
Отец ребёнка: Осипов Иосиф (по крёстному Иванов)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно