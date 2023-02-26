Ульяния Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти20.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гликерия Артемиева
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Осипова Мария Артемова
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сухорученков Игнатий Артемиев
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Рождение ребёнка
29.10.1879
Сын: Косьма Артемиев
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Сухорученков Иоанн Артемиев
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Параскева Артемиева
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Смерть
20.08.1892