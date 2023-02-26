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Ульяния Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

20.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гликерия Артемиева

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Осипова Мария Артемова

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сухорученков Игнатий Артемиев

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Косьма Артемиев

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Сухорученков Иоанн Артемиев

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Параскева Артемиева

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.08.1892
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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