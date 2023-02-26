Косьма Артемиев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.10.1879
Дата смерти08.11.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879
Отец: Сухорученков Артемий Прохоров
Мать: Ульяния Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899
Жена: Ксения Логгинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1899
Сын: Даниил Косьмин
Мать ребёнка: Ксения Логгинова
Смерть
08.11.1900