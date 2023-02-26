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Косьма Артемиев

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.10.1879

Дата смерти

08.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879

Отец: Сухорученков Артемий Прохоров

Мать: Ульяния Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Ксения Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1899

Сын: Даниил Косьмин

Мать ребёнка: Ксения Логгинова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.11.1900
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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