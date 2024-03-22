Ксения Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Логгинова

Ксения Логгинова

Место рождения

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Косьма Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1899

Сын: Даниил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close