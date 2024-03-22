Ксения Логгинова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
17.01.1899
Муж: Косьма Артемиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1899
Сын: Даниил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Артемиев
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно