Сухорученков Артемий Прохоров
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1840
Дата смерти16.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1840
Отец: Прохор (Михайлов)
Мать: Мария Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1864
Сын: Сухорученков Тимофей Артемиев
Мать ребёнка: Сухорученкова Акилина Ильина
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гликерия Артемиева
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Осипова Мария Артемова
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сухорученков Игнатий Артемиев
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
03.03.1875
Сын: Сухорученков Иосиф Артемиев
Мать ребёнка: Сухорученкова Акилина Ильина
Рождение ребёнка
29.10.1879
Сын: Косьма Артемиев
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Сухорученков Иоанн Артемиев
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Параскева Артемиева
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Смерть
16.01.1895
Причина смерти: от излишнего употребления водки