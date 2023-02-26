Сухорученков Артемий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорученков Артемий Прохоров

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1840

Дата смерти

16.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1840

Отец: Прохор (Михайлов)

Мать: Мария Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Сухорученкова Акилина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1864

Сын: Сухорученков Тимофей Артемиев

Мать ребёнка: Сухорученкова Акилина Ильина

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гликерия Артемиева

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Осипова Мария Артемова

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сухорученков Игнатий Артемиев

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Рождение ребёнка
03.03.1875

Сын: Сухорученков Иосиф Артемиев

Мать ребёнка: Сухорученкова Акилина Ильина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Косьма Артемиев

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Сухорученков Иоанн Артемиев

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Параскева Артемиева

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
16.01.1895
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишнего употребления водки
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