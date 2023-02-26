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Прохор (Михайлов)

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Малахий Васильев

Мать: Лукия Васильева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Мария Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Сухорученков Артемий Прохоров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Андрей Прохоров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Игнатий Прохоров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1844

Сын: Гавриил Прохоров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1845

Дочь: Анисия Прохорова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Дария Прохорова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
28.05.1854

Сын: Иван Прохоров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Тимошаты
Смерть
25.08.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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