Прохор (Михайлов)
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти25.08.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Малахий Васильев
Мать: Лукия Васильева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1839
Жена: Мария Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Сухорученков Артемий Прохоров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Андрей Прохоров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
12.12.1842
Сын: Игнатий Прохоров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1844
Сын: Гавриил Прохоров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1845
Дочь: Анисия Прохорова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: Дария Прохорова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
28.05.1854
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Тимошаты
Смерть
25.08.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )