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Лукия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

16.06.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Прохор (Михайлов)

Отец ребёнка: Малахий Васильев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахий Васильев

Смерть
16.06.1839
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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