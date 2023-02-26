Лукия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти16.06.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прохор (Михайлов)
Отец ребёнка: Малахий Васильев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахий Васильев
Смерть
16.06.1839
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище