Малахий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахий Васильев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

08.01.1793

Дата смерти

18.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1793

Отец: Василий Матвеев

Мать: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1821

Сын: Прохор (Михайлов)

Мать ребёнка: Лукия Васильева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукия Васильева

Смерть
18.01.1845
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
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