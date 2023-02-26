Малахий Васильев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения08.01.1793
Дата смерти18.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1793
Отец: Василий Матвеев
Мать: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прохор (Михайлов)
Мать ребёнка: Лукия Васильева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукия Васильева
Смерть
18.01.1845
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.