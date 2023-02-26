Агафия (Мария) Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Мария) Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

23.03.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фома Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1789

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
08.01.1793

Сын: Малахий Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
25.10.1801

Муж: Демид Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.03.1807
д.Тимошаты
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