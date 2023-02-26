Агафия (Мария) Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти23.03.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фома Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
08.01.1793
Сын: Малахий Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
25.10.1801
Муж: Демид Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.03.1807
д.Тимошаты