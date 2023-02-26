Михаил Васильев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1789
Дата смерти19.05.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1789
Отец: Василий Матвеев
Мать: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
18.07.1807
Жена: София Давидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федос Михайлов
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
28.03.1819
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.01.1822
Сын: Емельян Михайлов
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
Рождение ребёнка
28.07.1830
Сын: Прохор Михайлов
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.08.1833
Дочь: Соломония Михайлова
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Стефанова
Смерть
19.05.1835
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )