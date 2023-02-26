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Михаил Васильев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1789

Дата смерти

19.05.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Василий Матвеев

Мать: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
18.07.1807

Жена: София Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федос Михайлов

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
28.03.1819

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.01.1822

Сын: Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

Рождение ребёнка
28.07.1830

Сын: Прохор Михайлов

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.08.1833

Дочь: Соломония Михайлова

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Стефанова

Смерть
19.05.1835
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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