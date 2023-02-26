Василий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Матвеев

Василий Матвеев

avatar

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1789

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
08.01.1793

Сын: Малахий Васильев

Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close