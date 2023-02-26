Василий Матвеев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
08.01.1793
Сын: Малахий Васильев
Мать ребёнка: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
Неизвестно