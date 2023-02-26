Фома Васильев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1779
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1779
Отец: Василий Матвеев
Мать: Агафия (Мария) Исидорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Фомина
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Дмитрий Фомин
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Бракосочетание
30.07.1808
Жена: Параскева Давидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Иванова
Смерть
1803
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )