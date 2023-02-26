Фома Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома Васильев

Фома Васильев

avatar

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1779

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Матвеев

Мать: Агафия (Мария) Исидорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Фомина

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Дмитрий Фомин

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Бракосочетание
30.07.1808

Жена: Параскева Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Иванова

Смерть
1803
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close