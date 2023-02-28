(Горюнова) Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти07.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Горюнов Михаил Дмитриев
Бракосочетание
22.01.1839
Муж: Прохор (Михайлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Сухорученков Артемий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Андрей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
12.12.1842
Сын: Игнатий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1844
Сын: Гавриил Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1845
Дочь: Анисия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: Дария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
Рождение ребёнка
28.05.1854
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
05.12.1856
Дочь: Анна Логгинова
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
07.03.1858
д.Тимошаты