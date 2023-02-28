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(Горюнова) Мария Михайлова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

07.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Горюнов Михаил Дмитриев

Мать: Горюнова Варвара Никитина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Прохор (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Сухорученков Артемий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Игнатий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1844

Сын: Гавриил Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1845

Дочь: Анисия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Дария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

Рождение ребёнка
28.05.1854

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
05.12.1856

Дочь: Анна Логгинова

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Михайлов)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
07.03.1858
д.Тимошаты
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