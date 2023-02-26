Горюнова Варвара Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Варвара Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

03.05.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Горюнов Михаил Дмитриев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1823

Муж: Горюнов Михаил Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
03.05.1836
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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