Горюнова Варвара Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти03.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Горюнов Михаил Дмитриев
Бракосочетание
29.07.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
03.05.1836