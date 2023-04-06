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Горюнов Михаил Дмитриев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

26.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Горюнов ?

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1802

Жена: Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.08.1806

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1808

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Капитанова Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1819

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Горюнова Варвара Никитина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1823

Жена: Горюнова Варвара Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
26.11.1837
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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