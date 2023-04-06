Горюнов Михаил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти26.11.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1802
Жена: Евдокия Стефанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.08.1806
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
24.07.1808
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Капитанова Стефанида Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1819
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Горюнова Варвара Никитина
Бракосочетание
29.07.1823
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
26.11.1837