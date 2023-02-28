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Капитанова Стефанида Михайлова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

28.11.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Горюнов Михаил Дмитриев

Мать: Евдокия Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1833

Муж: Капитанов Моисей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1839

Сын: Максим Моисеев

Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1842

Сын: Макарий Моисеев

Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1844

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1847

Сын: Устинов Устин Моисеев

Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван (Петров)

Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Савва (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1882
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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