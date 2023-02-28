Капитанова Стефанида Михайлова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти28.11.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Горюнов Михаил Дмитриев
Мать: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
05.11.1833
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1839
Сын: Максим Моисеев
Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1842
Сын: Макарий Моисеев
Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1844
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1847
Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван (Петров)
Отец ребёнка: Капитанов Моисей Фёдоров
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Савва (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1882