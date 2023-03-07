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Иван (Петров)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Капитанов Моисей Фёдоров

Мать: Капитанова Стефанида Михайлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1891

Жена: Александра Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Александра Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1898

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Александра Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Александра Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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