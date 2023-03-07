Иван (Петров)
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
01.11.1891
Жена: Александра Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Александра Тихонова
Рождение ребёнка
05.09.1898
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Александра Тихонова
Рождение ребёнка
19.01.1903
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Александра Тихонова
Смерть
Неизвестно