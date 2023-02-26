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Капитанов Моисей Фёдоров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.08.1820

Дата смерти

21.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1820

Отец: Капитанов Фёдор мл

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833

Жена: Капитанова Стефанида Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1839

Сын: Максим Моисеев

Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1842

Сын: Макарий Моисеев

Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1844

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1847

Сын: Устинов Устин Моисеев

Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван (Петров)

Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
21.05.1891
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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