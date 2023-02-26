Капитанов Моисей Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.08.1820
Дата смерти21.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1820
Отец: Капитанов Фёдор мл
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1839
Сын: Максим Моисеев
Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1842
Сын: Макарий Моисеев
Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1844
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1847
Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван (Петров)
Мать ребёнка: Капитанова Стефанида Михайлова
Смерть
21.05.1891