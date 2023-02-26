Капитанов Фёдор мл
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти05.05.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Денис Трофимов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Капитанов Фадей (Федос Федосов)
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1837
Дочь: Терехова Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Сидоренкова Феодосия (Васильева)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.05.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.