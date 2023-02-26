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Капитанов Фёдор мл

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

05.05.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Денис Трофимов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Капитанов Фадей (Федос Федосов)

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820

Сын: Капитанов Моисей Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1836

Жена: Сидоренкова Феодосия (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1837

Дочь: Терехова Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Сидоренкова Феодосия (Васильева)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.05.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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